Un rôle en anglais pour Charlotte Legault

Depuis son rôle de Miss BBQ, dans la série District 31, la comédienne Charlotte Legault accumule les projets, notamment son prochain rôle dans la peau d’une journaliste dans la série CEREBRUM et un nouveau rôle en anglais.

« C’est une série médicale qui s’appelle Transplant qui sera diffusée à CTV. Il y a aussi Laurence Lebœuf qui joue là-dedans.

Je suis vraiment contente parce que cela faisait longtemps que je n’avais pas joué un adulte en anglais. La dernière fois que j’ai joué en anglais, je n’étais qu’une ado », révèle-t-elle, rencontrée la semaine dernière, au visionnement de presse de la série CEREBRUM, à la Maison Radio-Canada.

Toutefois, la comédienne est présentement en repos forcé, à la suite d’un accident survenu sur un plateau de tournage, la semaine dernière.

« Je suis en arrêt de travail pour deux semaines. J’ai glissé et je me suis fait transporter en ambulance à l’urgence, pour finalement me faire confirmer que j’avais une fêlure au coccyx », confie-t-elle.