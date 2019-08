Martin, André

Le 14 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé André Martin. C'est avec beaucoup de tristesse que nous l'avons accompagné dans ces derniers moments. À la lumière de l'homme qu'il était, il a su démontré sa force, sa ténacité, son amour de la vie et nous aura fait bénéficier, même au personnel infirmier, de son humour et de sa bonne humeur contagieuse.Nous sommes reconnaissants du support, de l'amour et de la présence de sa famille et de ses amis tout au long de sa maladie.Il manquera terriblement à son épouse Fernande "Pit" Pilon, sa fille Jacinthe "Bouscotte" (Eric Couturier), ses 3 petites-filles Laurence, Gabrielle et Alice, son frère Pierre (Lise Dubreuil), sa soeur Micheline (Rejean Desjardins), ses beaux-frères et belles-soeurs et ses nombreux amis qui ont partagé les différentes étapes de sa vie.Même à travers l'adversité il a toujours su donner de son temps aux gens qui l'entouraient, de prêter une écoute à ceux qui en avaient besoin et de s'assurer du bien-être de tous et chacun. Partout où il allait, il laissait sa marque!On se souviendra de lui comme un amoureux de la vie, ami de tous, mentor pour certains, leader charismatique, mari d'exception, père extraordinaire et papi comblé, il restera toujours gravé dans nos souvenirs comme un grand homme!Il est maintenant devenu un ange et saura veiller sur nous tous comme toujours il a su le faire!Pour les gens qui désirent honorer sa mémoire, nous les invitons à faire un don soit aux soins palliatifs du Nouveau CHUM, soit à son alter Mater le Collège Laval.À son image de rassembleur, nous invitons parents et amis le mercredi 21 août 2019 entre 16 h et 21 h au 2159 boul. St-Martin Est, Laval. Une cérémonie commémorative sera tenue en sa mémoire à 20 h.