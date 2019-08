FOURNIER, Robert



À Boucherville, le 13 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Robert Fournier, pharmacien retraité, époux de Mme Shirley Croteau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line (Pierre Ouellette), Serge (Marilou Landry) et Jean-François, ses petites-filles Maude et Léa, ses frères Pierre (Denise) et André, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 août de 13h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du