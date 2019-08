THIVIERGE, Lise

(née Laurendeau)



Le 11 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lise Laurendeau, épouse de feu M. Normand Thivierge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Christine Wall) et Louise (Réal Douville), ses petits-enfants Patrick, Maryse, Vanessa et Marc-André ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses trois arrière-petits-enfants, sa soeur Claudette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et de nombreux amis.Une courte cérémonie sera célébrée lors de l'inhumation au cimetière du Jardin de la Vallée du Richelieu, 601 boul. Laurier, McMasterville, J3G 4J2, le dimanche 25 août 2019, à 11h.Prière de ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.www.salondemers.com