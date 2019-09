LAVERGNE, Paul-Émile



À Greenfield Park, le 11 août 2019, à l'âge de 85 ans est décédé M. Paul-Émile Lavergne, époux de feu Raymonde Baril.Il laisse dans le deuil ses enfants Anne, Martine (François), Bruno et Josée (André), ses petits-enfants Maude, Laura-Lou, Jordan, Marguerite, Rose et François, sa soeur Raymonde (Réal), ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4le dimanche 15 septembre 2019 à partir de 10h, suivi des funérailles en la chapelle du salon funéraire à 16h.