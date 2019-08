DUPÉRÉ, Edmour



De Saint-Eustache, le 14 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Edmour Dupéré, époux de Mme Claudette Blanchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Joanne), Julie (Stéphane), Jocelyn (Sophie) et feu Daniel, ses petits-enfants: Amélie, Niko, Billy, Victoria et Alexandra, ses arrière-petits-enfants: Alice et Jules.Selon ses dernières volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.(450) 473-5934