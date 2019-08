DAGENAIS, Rolland



À la douce mémoire de Rolland Dagenais, décédé à Montréal, le 3 août 2019, à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil ses filles : Thérèse, Diane, Nicole, Denise et son fils Yvon ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 20 août et le mercredi 21 août de 14h à 21h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comSuivra une célébration de la vie le jeudi 22 août à 13h à l'église Saint-Denis.