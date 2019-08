ALLAIN, Lise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Lise Allain, survenu le 2 août 2019, à l'âge de 79 ans. Elle était la conjointe de Lise Roussel et la fille de feu Pauline St-Denis et de feu Jean-Paul Allain.Outre sa conjointe, elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain Richard (Pierrette Desjardins), Lucie Richard (Stéphane Béchard), Josée Richard (Richard Calce) et Claudine Richard (Christian Bélanger); sa belle-fille et son beau-fils : Sandra Girouard et Mario Girouard (Mélanie Archambault); ses petits-enfants : Charles Dubé, Marie-Danièle Dubé et Ella Bélanger; sa soeur et son frère : feu Anne et Jean-Pierre Allain (Josée Caron). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s, autres parents et ami(e)s.Une célébration de sa vie aura lieu le samedi 31 août 2019 à 14 h à la :DE L'OUTAOUAIS1369, BOUL. LA VÉRENDRYE O., GATINEAULa famille recevra les condoléances à partir de 13 h 15.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés au: