TREMBLAY, Cécile



Le 10 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Cécile Tremblay.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Denis Roy (Francine Maheu) et Johanne Roy (Marc Tessier), sa petite-fille Valérie (Martin Berubé), ses arrière-petits-enfants William et Mila, ses soeurs Madeleine, Rita et Blanche, ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 22 août 2019 à partir de 15h30 au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu à 18h30.