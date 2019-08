3 trucs pour prolonger ses vacances

Lorsqu’on part en voyage, bien sûr, on peut se rendre à l’aéroport 2 ou 3 heures avant le départ de l’avion, comme recommandé par les transporteurs. Cependant, pour différentes raisons (stress, distance, obligations, etc.), il se peut que l’on doive s’y rendre plus longtemps à l’avance. Et si on transformait ce temps d’attente en moment de détente, et même, pourquoi pas, en une prolongation de ses vacances ?

1. La nuit précédant notre départ, on le passe à l’hôtel Marriott Aéroport de Montréal, situé à même le terminal. Inauguré en 2009 par le Groupe AXOR, cet établissement subit présentement une cure de rajeunissement, mais plusieurs chambres sont déjà accessibles, les aménagements ont été repensés et la technologie améliorée. On profite des services qui y sont offerts : centre d’entraînement, piscine intérieure, spa et le Bijou Resto Bar. Quand vient le moment du départ, il ne reste plus qu’à marcher jusqu’à la zone des départs. marriott.fr

2. À moins de voyager en classe affaires, on sait tous que les repas servis à bord des avions ne sont pas ceux qui nous font saliver. Que l’on voyage en couple ou en groupe, on se présente un peu plus tôt et l’on s’attable dans l’une des sections de l’Auberge Saint-Gabriel à l’aéroport de Montréal. On choisit la confortable section lounge, dont les grandes fenêtres donnent sur l’extérieur et permettent d’observer le va-et-vient des avions pendant que l’on déguste les créations de la chef Sher Findlay. On peut ensuite se détendre et s’endormir avant même que l’avion s’envole sans avoir à se soucier du triste repas qui sera servi à bord. aubergesaint-gabriel.com

3. Si on dispose d’un peu moins de temps, mais qu’on souhaite tout de même s’offrir un moment de détente, sous forme de massage, soin du visage et du corps, manucure ou pédicure, on fait une pause détente au Balnea Spa. On le trouve dans la section des vols nationaux (porte 1), des vols internationaux (porte 53) et des vols pour les États-Unis (porte 80). balnea.ca

► Dans tous les cas, on télécharge l’application YULi sur son cellulaire. Cette dernière sert de guide pour se diriger à l’intérieur de l’aéroport, permet d’inscrire son vol et de recevoir des alertes, d’avoir accès aux soldes dans les différentes boutiques et ainsi trouver des cadeaux de dernière minute ou se faire un petit plaisir.