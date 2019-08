RATELLE, Berthe née Longpré



À Montréal, le 12 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Berthe Longpré. Elle repose désormais auprès de ses fils Daniel et Serge ainsi qu'auprès de son époux Jean-Paul Ratelle.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc (Hélène) et Guy (Cathy), ses petits-enfants Mariève, Alex, Justine et Sarah-Jade, ses frères, beaux-frères, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 août de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au salon de la :Un hommage lui sera rendu ce même jeudi 22 août à 20h30 au salon.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de Soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Ile pour leur accompagnement.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à leur fondation.