DAIGNEAULT, Michel



À Montréal, le 26 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Michel Daigneault, époux de Mme Suzanne Meunier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Francis et Pascal, ses soeurs Diane (Leslie), et Louise (Michel), ses belles-soeurs Louise (Jacques) et Céline, son beau-frère Jean (Paule), neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 24 août de 13h à 16h30, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du CUSUM, particulièrement le personnel du 10e étage du bloc D.En guise de témoigne, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.