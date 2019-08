PELLETIER, Lise née Mathieu



Aux soins palliatifs du Pavillon Rosemont, après un long combat contre la maladie, est décédée le 10 août 2019, à l'âge de 82 ans, madame Lise Mathieu, épouse de feu monsieur Gérard Pelletier.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie, ses fils Pierre (Christiane) et Mario (Nathalie), ses petits-enfants, Marie-Andrée (Edgar), Roxanne (Valentina), Yannick (Fatima) et Audrey (Maxime). Elle laisse également ses deux frères Gilles (Lise) et Bernard (Carole), ses belles-soeurs Rose-Hélène (feu Georges) et Marguerite (feu Robert), son beau- frère Jacques (Jeannine) sa filleule Geneviève, ses neveux et nièces, autres parents, ses grands amis Huguette, Lucien, Liette, Claude et Luc ainsi que ses voisins et voisines.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 6 septembre entre 16h et 21h ainsi que le samedi, 7 septembre de 9h à 10h30 et les funérailles se tiendront à 11h00 en l'église St-Marcel (1630, boul. St-Jean Baptiste, Pointe-aux-Trembles).Un don pour la Fondation de l'hôpital Maisonneuve Rosemont serait grandement apprécié.