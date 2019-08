BORDELEAU, Denise



À St-Hyacinthe le 8 août 2019, est décédée à l'âge de 77 ans, Mme Denise Bordeleau Desormeaux.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Gisèle et Colette (Réal Archambault) et son frère Denis, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le dimanche 25 août entre 13h et 17h. Un hommage lui sera rendu à 16h30.