Globensky, Jacques



Paisiblement et entouré des miens, le 9 août 2019, je me suis endormi pour aller rejoindre ma tendre épouse Renée et mon petit-fils David, non sans laisser dans la peine mes enfants France (Luc Rainville), Jacques (Anne-Marie Cousineau), mes petits-enfants adorés Ariane (Simon), Simon, Francis, Marie-Sarah (Oleg) et Valérie (Justin). Je suis parti rejoindre mes parents Graziella et Auguste et plusieurs frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs. Je laisse dans le deuil ma soeur Lise, que je remercie pour toutes ses petites attentions, ma soeur Denise, mon frère Guy (Jeannine), ma belle-soeur Rita (feu André Globensky) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 23 août de 11h à 16h au :549, SAMUEL-DE CHAMPLAIN, BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6À l'est de Montarville / Sortie 19 de la Route 132 estcfpierretetreault@videotron.ca / Tél. : (450) 655-6036 / Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.Ma famille tient à remercier tout spécialement la douce Ana et ses collègues pour les bons soins reçus lorsque je vivais à la résidence de la Seigneurie D'Anjou. Elle tient également à souligner tout l'amour et le respect qu'on m'a transmis lors de mon court passage à la Maison de soins palliatifs La Source Bleue de Boucherville.Les membres du personnel font preuve d'énormément de gentillesse, de compassion et d'un grand respect des patients, ce qui facilite cette période difficile pour les familles.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons en ma mémoire à la Maison de soins palliatifs La Source Bleue.