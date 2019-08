ROBERT, Thérèse née Vallée



Le 17 juin 2019 est décédée Thérèse épouse de Bernard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Linda (Normand) et Suzanne (Bo), ses petits-enfants Jacqueline (Adam) et Christian, son arrière-petit-fils Greyson, ses frères et soeurs Madeleine, Fernand (Ginette), Roger et Céline, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 août 2019 dès 13h30 en la chapelle de la :2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Une célébration de sa vie suivra à 14h.La famille tient à remercier le personnel du 5e et du 6e étage du Centre d'hébergement de Lachine pour les bons soins.