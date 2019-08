ANCTIL, Thérèse



À Montréal, le 26 juillet 2019, est décédée Mme Thérèse Anctil (née Bérubé), à l'âge de 90 ans, épouse bien-aimée de feu M. Nazaire Anctil.Elle laisse dans le deuil ses garçons Jocelyn (Dominique), Jean-Yves (Dominique) et Claude (Chantal), ses petits-enfants Jean-Sébastien (Marie-Soleil), Roxanne et David, ses soeurs Raymonde et Colette ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 août 2019 de 11h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santa Cabrini (fondationsantacabrini.org).