MORCEL, Raymond J. FCPA, FCA



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Raymond Morcel, FCPA, FCA. En accord avec ses dernières volontés, il est décédé paisiblement, à son domicile, le 10 août dernier.Il laisse dans le deuil son épouse et complice des 64 dernières années, Huguette Morcel (née Breton), ses enfants Denis (Lise Anctil), François (feu Linda Fibich), Suzanne (Jean Foucher) et Alain (Sophie Deslauriers), ses petits-enfants Thierry (Maude Charron), Rémi (Mélissa Grenier), Robin (Aurélie Leao), Philippe Robitaille-Foucher (France-Hélène Paradis), Etienne et Antoine ainsi que famille et amis.Homme d'une grande bonté et humilité, il laisse derrière lui une carrière couronnée de succès ainsi qu'un vaste parcours d'implication sociale.Gradué summa cum laude de la Licence ès Sciences Comptables de HEC Montréal en 1950, il dévouera une part importante de sa vie à la promotion de la profession comptable et son exercice en français. Il a notamment :- Oeuvré comme chargé de cours, professeur et chef du service des sciences comptables à HEC Montréal de 1951 à 1974.- Pratiqué son métier de comptable pendant plus de 30 ans pour la firme Price Waterhouse où il a été, en 1964, le premier francophone promu associé à l'échelle mondiale.- Agit, entre 1966 et 1996, à titre de membre de comités divers, de Vice-Président, de Président et de Syndic de l'Ordre des Comptables Agréés du Québec.Raymond s'est également ardemment impliqué au sein de nombreux organismes communautaires et sans but lucratif tel que l'Archevêché de Montréal, la Chambre de Commerce du district de Montréal, Centraide, la Commission de la fonction publique de la ville de Montréal, l'Opéra de Montréal, le Club de Golf Laval-sur-le-lac ainsi que le Club St-Denis.La famille vous invite à témoigner de vos condoléances via un don à l'Archevêché de Montréal ou à la Société canadienne du cancer.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 août de 13h à 17h et de 19h à 21h auURGEL BOURGIE1255 AVE BEAUMONTMONTRÉALLes funérailles seront célébrées le samedi 24 août à l'église Saint-Sixte (1895 rue de L'Église, Saint-Laurent). L'accueil des proches se fera à partir de 10h et la cérémonie débutera à 11h.