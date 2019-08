PRÉVOST (VAILLANCOURT)

Emilienne



À l'aube de ses 101 ans, est décédée à St-Jérôme, le 15 août 2019, Mme Emilienne Vaillancourt, épouse de feu Henri Prévost.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yolande (Ronald Cyr), Huguette, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, sa soeur Lilianne (feu Roland Giroux), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 21 août 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le jeudi 22 août 2019 dès 9h à laDESROSIERS & FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le jeudi 22 août 2019 à 10h30 à l'église Ste-Paule (920 rue Labelle, St-Jérôme, Qc, J7Z 5M5). L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.En sa mémoire, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.