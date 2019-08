CHAUSSÉ, Lucien



Est décédé le 8 août 2019, à l'âge de 86 ans, M. Lucien Chaussé, fils de feu Léopold Chaussé et de feu Fabiola Vallée.Le défunt laisse dans le deuil, ses enfants Christiane, Richard, Benoît et leur conjoint ainsi que ses petits-enfants, sa soeur Lise, son frère Denis et plusieurs parents et amis.Selon les dernières volontés du défunt, il n'y aura ni d'exposition ni de funérailles.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison du Bouleau Blanc d'Amos.