VIGNEAULT, Jean



À Châteauguay, le 12 août 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Jean Vigneault, époux de Mme Réjeanne Vigneault (née Caouette).Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (Bernard), son fils Jean-François (Nathalie), ses petits-fils Tristan, Thomas, Julien et Édouard, ses petits-enfants par alliance Liam, Catherine et Sophie-Anne, ses frères et soeurs Suzanne (Jean-Paul), Serge (Nicole), Micheline (Sheryl), Danielle (Yves), Marc (Caroline), Alain (Linda) et Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle jeudi 22 août de 13h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu le vendredi 23 août à 11h en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay).En sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Fondation Anna-Laberge ou à la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir.