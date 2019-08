PELLAND, Martial



À Montréal, le vendredi 9 août 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Martial Pelland, époux de Carmen St-André.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Michel) et Francine (Alain), sa petite-fille Catherine (Jérôme), ses arrière- petites-filles Emma et Romy, sa soeur Doris (André) ses frères Gaétan (feu Lise), Robert, Jean- Marie (Huguette) et Bruno (Carmen) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 25 août 2019 de 14h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre Le Royer pour leur soutien et leurs bons soins prodigués.