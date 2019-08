MARTEL, Jean-Claude



À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 13 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Jean-Claude Martel, de Chambly, époux de Mme Suzanne Moquin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Hélène), Bruno (Marie) et Patrick (Corinne), ses petits-enfants Sarah, Simon, Antoine, Bénédicte et Robin, ses frères Robert (Lise), Léon (Nicole), feu Gilles (Simone), feu Jean-Denis (Hermance) et feu Paul (Denise), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 août à partir de 13h, en l'église St-Joseph de Chambly, 164 rue Martel, Chambly, QC J3L 1V4, les funérailles suivront à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.