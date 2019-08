PERRON, Jules



Au centre d'hébergement La Prairie, le 29 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jules Perron, de Saint-Constant.Il laisse dans le deuil ses enfants Jackie, Yvon, Nelson, Nicole, Monique, Linda (Didi) et Normand, leur conjoint, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire180 RUE ST-PIERRESAINT-CONSTANTTel : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le samedi 24 août 2019 de 10h à 12h et de 13h à 16h, suivi des funérailles en l'Église Baptiste de Saint-Constant.