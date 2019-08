LEFEBVRE, Léo



Subitement, le 10 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Léo Lefebvre, de Ste-Martine, époux de feu madame Lucille Dubuc.Il laisse dans le deuil ses enfants Johane (Sylvain Hébert), Sylvain et Sylvie, ses petits-enfants David et Roxane Hébert, son frère Roger, son beau-frère, sa belle-soeur ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église de Ste-Martine, le samedi 24 août à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com