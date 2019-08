MASCIOTRA, Dante



À Laval, le 14 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Dante Masciotra, époux de feu Lucia Amicone Masciotra, père de feu Franco et grand-père de feu Julien.Il laisse dans le deuil ses fils Tony (Claudie) et Piero (Enza), ses petits-enfants Vanessa, Danny, Vincent, Jenna et Alex ainsi que ses arrière-petites-filles Annaeve et Marine. Il laisse également dans le deuil d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le lundi 19 août 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h, mardi dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800 av. Henri-Julien (angle Dante), le mardi 20 août 2019 à 11h.