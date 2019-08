BESNER, Germain



À Montréal, le 15 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Germain Besner, époux de feu Marie-Paule Chartrand.Il laisse dans le deuil ses enfants Evelyn, Yvon et André (Linda), ses petits-enfants Marie-Eve (Fabrice), Marie-Soleil (Simon) et Marc-André, ses arrière-petits-enfants Amandine, Samuel, Louis et Éli, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 août 2019 de 18h30 à 20h30 suivi des funérailles à 20h30 au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de la Maison l'Étincelle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en sa mémoire.