ROUX, Augustin



Paisiblement, le 13 août 2019, Augustin a commencé son grand repos bien mérité.Père de famille dévoué, il était fier d'avoir offert à sa communauté des soins de médecine empathiques et d'avant-garde pendant près de 50 ans. Connu à ses débuts comme le 'petit de médecin de campagne', il a su accompagner ses patients au travers les transformations sociales et chacun dans ses étapes de vie. Il a aussi contribué à la concrétisation de l'école et du centre d'accueil de son village.Il laisse dans le deuil Jeannette Desjardins sa compagne de toujours, ses enfants Louise, Jean, Suzanne et Denis (Suzanne Pineault), ses petits-enfants Florence-Delphine, Sacha, Nicolas, Laurent, Louis et Jeanne, son arrière-petit-fils Ariel ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:SAINT-BENOÎT (MIRABEL)le vendredi 23 août de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 24 août dès 9h. Un service sera célébré le 24 août à 11h en l'église de Saint-Benoît.Selon sa volonté, des dons à la Fondation Soleil du Centre d'Accueil Saint-Benoît oeuvrant au bénéfice des résidents de ce centre d'accueil devraient être substitués aux fleurs traditionnelles.