HOULE, Lise (née Landry)



À Repentigny, le 28 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lise Landry, épouse de monsieur Jean Houle.Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Jean Houle, ses enfants Claude (Céline Brouard), Nathalie (Pierre Meunier) et Jean-François, ses petites-filles Jade et Florianne, ses frères et soeurs Marcel, Jeannine (Eddy Nault), André (Denise Côté), Pierre (Micheline Laramée), feu Pierrette (Yves Brousseau) et Gilles (Claudette Bourdon), ses beaux-frères et belles-soeurs Pierre-Paul, Mignonne, Nicole, André, Roméo (Ginette Nadeau), Madeleine (André Raymond), Anne-Marie (André Fournier), Daniel (Jocelyne Lefebvre) et Isabelle ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le samedi 24 août de 13h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du :www.salonfunerairerajotte.com