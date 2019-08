LITZLER, Robert



L'éducateur de renommée internationale, Robert Litzler, est décédé le 23 juin 2019, à l'âge de 86 ans, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.Il laisse dans le deuil son épouse Janine Marquis, ses enfants Claire et Vincent, les enfants de son épouse Nathalie, Brigitte et Rony Michaud, ses petits-enfants ainsi que ses parents et amis.Un hommage lui sera rendu le jeudi 22 août au Collège Rosemont de Montréal. Pour info : 514 376-1065