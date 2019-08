FAFARD GRENIER, Fernande



Le 7 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Fernande Fafard Grenier de Joliette. Elle était l'épouse de feu René Grenier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Normand (Danielle Jetté), Lucie (André Langlois) et Elise; ses petits-fils: Jean-Philippe, Francis (Valérie L'Écuyer) Pierre-Alexandre (Maude Hébert) et Guillaume; sa sœur Gisèle; son beau-frère et ses belles-soeurs: Denise Grenier Ouellet, Monique Paillé, Richard Grenier ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Mme Fafard Grenier vous accueillera le vendredi 23 août de 19h à 22h ainsi que samedi à compter de 9h auUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire le samedi 24 août à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Joliette.La famille tient à remercier le personnel du 4A et du 5B du Centre hospitalier régional de Lanaudière pour les bons soins prodigués à Mme Fafard Grenier.En guise de témoignages de sympathies un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière serait apprécié. www.votrefondation.orgwww.centrefunerairejoliette.com