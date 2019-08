NADEAU, Jean Yves



De Laval, le 14 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean Yves Nadeau, époux de Mme Pauline Vir. Monsieur Nadeau a été propriétaire de Peint-O-Thèque à Laval-Ouest pendant plus de 30 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Renée, sa petite-fille Meagan, ses frères et soeurs: Lucille, Roch, Juliette, Raynald, Laval, Serge et Odette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 31 août de 13h à 16h au :FABREVILLE, LAVAL450 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 16h au salon.La famille tient à remercier le personnel soignant et les bénévoles des résidences CHSLD des Etchemins (Lac Etchemin) et du CHSLD Louise Faubert (Saint-Jérôme) pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation santé Beauce-Etchemin ou à la Fondation Groupe Santé Arbec (CHSLD Louise Faubert).