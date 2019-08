FORCIER, Maurice



À Trois-Rivières, le 15 août 2019, à l'aube de ses 85 ans, est décédé M. Maurice Forcier, époux de Mme Lisette Blais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sylvie, son fils Luc (Lucie Godbout), ses petits-enfants Julie (Jean-François Morin), Geneviève (Martin Durocher), Isabelle (Nicolas Leduc-Lafantaisie) et Pierre-Luc (Cynthia Raymond), ses arrière-petits-enfants Norbert et Félix, ainsi que son frère Robert (Claire Viau), sa soeur Claudette et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 août de 17h à 21h au3198 RUE ONTARIO EMONTRÉAL, QC H1W 1P2ainsi que le samedi 24 août dès 9h30 au274 RUE ST-LAURENTTROIS-RIVIÈRES, QC G8T 6G7Un service religieux suivra à 13h en l'église Saint-Laurent, 1705, rue Malapart, Trois-Rivières.