GIBEAU, Guy



À Montréal, le 14 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Guy Gibeau, époux de feu Pierrette Houle.Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert, Marc (Lyne Valiquette), Yves (Marie-Andrée Roy), André, Linda et Richard (Marie-Andrée Morin), ses petits-enfants: Chani, Olivier, Guillaume, Jean-Sébastien, Alexandre, Frédéric, Vincent, Camille, Samuel, Éric et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs: Yolande (Claude Dussault), Madeleine Tremblay et sa belle-soeur Jeannine Turcotte, ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux amis.La famille recevra parents et amis, au complexele jeudi 22 août dès 14h, suivi d'une cérémonie commémorative au salon à 18h30.