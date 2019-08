PERRON, Armand



À Montréal, le mercredi 7 août 2019 est décédé, à l'âge de 94 ans, Armand Perron, époux de feu Charlotte Welsh.Il laisse dans le deuil ses enfants Gaston (Linda), Gilles (Sylvie), Marc et Diane (Gaétan); 9 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Anne, ses frères Jules, Gérard et Michel ainsi que ses belles-soeurs, son beau-frère, nièces et neveux, cousines et cousins, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 24 août 2019 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Les personnes désirant faire un don commémoratif peuvent le faire à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.