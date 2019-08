GIROUX, Josaphat



À Napierville, le 3 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Josaphat Giroux, précédé de sa fille Sylvie, de sa petite-fille Amélie ainsi que de son épouse Huguette Perreault.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Gisèle Faquette) et Carole (Réjean Beaudin), son petit-fils Pascal ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Napierville, le samedi 24 août 2019 de 10h à 11h, suivi des funérailles à 11h.Remerciement spécial aux infirmiers et infirmières à domicile du CLSC de Napierville pour leur soutien ainsi qu'au personnel du CHSLD de La Prairie pour leurs bon soins.