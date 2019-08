BÉLANGER, Marc



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de M. Marc Bélanger, architecte, décédé le 14 août 2019, à l'âge de 84 ans.Il était le fils de feu Ernest Bélanger et de feu Béatrice Lamoureux. Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Brillon, et ses enfants Camille et Frédéric (Sylvia). Il laisse également ses petits-enfants Béatrice, Félix, Simone et Clémence, ainsi que ses frères, sa soeur et ses amis.Une rencontre privée aura lieu dans l'intimité familiale.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation de la Maison de soinspalliatifs de Vaudreuil-Soulanges90 Como GardensHudson, QC, J0P 1H0Tél: (450) 202-2202Courriel: info@mspvs.orghttps://www.mspvs.org/dons/La famille désire remercier chaleureusement le personnel de cet établissement pour les bons soins prodigués.