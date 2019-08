RANGER, Cécile



De Pointe-Calumet, le 13 août 2019 à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Cécile Ranger, conjointe de feu Jean-Marc-Dignard.Elle était la soeur de: feu Hélène, Claire s.m., feu Rodolphe, Margot, feu Yolande, feu Rita s.m., feu Marie-Paul. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 août dès 11h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 23 août à 14h en l'église Sainte-Marthe, 3101 de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de là au cimetière de Pointe-Calumet.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Espoir Rosalie.