PÉNELLE, Pierre



Le 27 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Pierre Pénelle, p.s. (diocèse de Saint-Hyacinthe), ex-vicaire de la paroisse Sainte-Maria-Goretti de Beloeil, époux en premières noces de feu Mme Josée Bougie et en secondes noces de feu Mme Thérèse Corriveau. Il était le frère de feu Mme Madeleine Pénelle Hébert.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Andrée Bougie (Claude A. Des Rochers), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 24 août 2019 dès 10h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil. Les funérailles suivront à 11h.www.salondemers.com