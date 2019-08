BAZINET, Jean-Georges



À Rosemère, le 25 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Jean-Georges Bazinet, époux de feu Madame Yvonne Tancrède.Il laisse dans le deuil ses enfants Jeanne (Pierre), Lucie (Claude), Yvon (Colette) et Ronald (Guylaine), ses petits-enfants Frédérick, Jean, Amélie, Catherine, Marc-Edmond, Alexia, Raphaël, Laurie-Anne et Florence, ses soeurs Angéline (Laurent) et France, ses frères André (Rollande) et Ange-Albert (Annette), ses belles-soeurs Françoise B., Simone et Françoise T., ses nièces et ses neveux ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 août 2019 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 au complexe funéraireUne réunion de prières suivra en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Hubert-Maisonneuve pour son soutien et ses bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.