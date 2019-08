CHARBONNEAU, Hélène

(née Caron)



À Montréal, le 12 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Hélène Caron, épouse de feu André Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Luc (Catherine Tremblay), ses petits-enfants Francis et Émilie, sa soeur Marie-Jeanne, son frère Réal, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, vendredi de 9h à 10h20 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, MontréalSuivront les funérailles vendredi à 11h en l'église St-Mathieu (2600 rue Jean-Talon, Montréal).Vos marques de sympathie peuvent se tradruire par un don à la fondation Fybrose Kystique Québec.