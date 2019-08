La simplicité «extraordinaire»

« Une soirée normale, mais extraordinaire », nous promettait Fabien Cloutier pour le gala de clôture du 20e ComediHa ! Fest, samedi soir, au Palais Montcalm. Et ça décrit bien la soirée à laquelle on a eu droit : simple, mais désopilante.

Comme l’an dernier, c’est à Fabien Cloutier que le ComediHa ! Fest avait confié l’animation du dernier gala du festival. S’il avait fait de l’excellent boulot il y a un an, mais que les numéros de ses invités avaient fait tomber la soirée à plat, c’était heureusement tout le contraire cette année.

L’humoriste ne rate jamais la cible et encore une fois, on a eu droit à du grand Fabien. Il avait écrit des numéros engagés livrés avec l’indignation qu’on lui connaît. Le premier d’entre eux était consacré aux penchants extrémistes de la société. Plus tard, Kim Lévesque-Lizotte est venue l’aider à faire un gala « sans déchets ».

Dans un esprit encore plus décapant, Cloutier a soulevé les croyances médicinales les plus loufoques de la société. L’affaire la plus imbécile, dit-il, c’est de ne pas croire aux vaccins, mais de croire à l’homéopathie et à la vitamine C qui peut guérir le cancer.

Dans son numéro final, Fabien Cloutier a affirmé qu’il songeait à devenir vegan, ce qui a donné lieu à une chicane corsée entre lui et Martin Matte, qui a fait l’honneur de sa rare présence dans un festival.

Une cohorte relevée

Fabien Cloutier a été appuyé par une cohorte d’humoristes relevée. Le volubile Michel Boujenah a brisé la glace avant le toujours aussi aimé Boucar Diouf, venu célébrer le 28e anniversaire de sa présence « icitte ». Même s’il nous a raconté pour une énième fois son arrivée à Rimouski, les spectateurs étaient pendus à ses lèvres.

Avec un humour surprenant qui sort des sentiers battus, Louis T nous a parlé de la répartition des tâches ménagères, de la masculinité, tout en nous avouant qu’il n’aimait pas le sexe.

En seconde partie, on retiendra surtout la présence de P-A Méthot et de Thomas Wiesel, un habitué du Québec qui a fait du sapré bon boulot. « J’aimerais que mon nom circule plus au Québec. Du coup, j’ai ouvert un compte chez Desjardins », a-t-il lancé.

Desjardins n’aurait pas dû offrir un abonnement à Équifax, selon lui, mais à la SQDC. « Tu ne vas pas retrouver ton identité, mais tu vas en découvrir des nouvelles », a dit celui qui a ensuite écorché notre système de vedettariat Véronique Cloutier, Caroline Néron, Maripier Morin, Ricardo, Céline Dion, Éric Salvail. De l’excellent travail.