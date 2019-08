L’Ermitage Saint-Antoine: séjour empreint de tranquillité

Il suffit d’atteindre l’Ermitage Saint-Antoine pour savourer un séjour tout en paix et en confort. Parfait pour décrocher du quotidien et découvrir un site historique d’une splendide beauté.

C’est à L’Ermitage Saint-Antoine, bordé par le lac Ouiatchouan et entouré d’une forêt verdoyante à Lac-Bouchette au Saguenay–Lac-Saint-Jean, que l’on se pose pour un séjour d’un inestimable calme. L’établissement fondé par l’abbé Elzéar Delamarre en 1907, se veut un lieu de pèlerinage catholique ouvert à tous, peu importe sa religion, un lieu de rassemblement et de paix incarnant un idéal de fraternité. Tranquillité et hébergement de qualité se trouvent au sein de cette enclave spirituelle unique.

Chambres apaisantes

Photo courtoisie L’Ermitage propose des chambres confortables supérieures ou standards réparties dans trois bâtiments. Elles sont simples, bien décorées, lumineuses et débranchées de la pollution sonore (aucune télévision) pour mieux atteindre la quiétude et le repos. Elles présentent toutes une salle de bain privée. On apprécie la variété de lits (un très grand lit, 2 lits doubles, un lit double et un lit simple, parfois un divan-lit additionnel) qui convient notamment aux familles. Douze autres chambres plus modestes disposent de salles de bain à partager. Les invités peuvent préparer leurs repas à la cuisinette. À tous moments, on relaxe dans l’un des conviviaux salons communs.

Que du bon temps

Photo courtoisie On profite des infrastructures de pèlerinage, de retraite et de prière ou on circule au gré de son inspiration. En matinée de haute saison, un père capucin suggère une visite guidée du site historique et de ses bâtiments (chapelle Massabielle, grotte, statue de Saint-Michel Archange, La Scala Santa, agora Notre-Dame...). On déguste un des plats du terroir au Campanile. Sa terrasse avec une vue imprenable sur lac reste accessible par beau temps. Le spectacle multimédia immersif Origine apparaît indispensable pour réfléchir à propos de la nature et de l’environnement.

À savoir