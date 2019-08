Les dessous du fétichisme

L’utilisation clinique réfère donc à la paraphilie : « L’étymologie du terme “paraphilie” est composée de “para” – à côté de – et “philos” – amour. Les paraphilies regroupent l’ensemble des sexualités dites déviantes quant à leur objet de fantasmes (exemples : enfants, objets inanimés...) et/ou leur objectif (exemple : entraîner la souffrance d’autrui). Celles-ci doivent présenter un caractère répétitif. Une personne présente une paraphilie lorsqu’elle a des fantasmes entraînant une excitation sexuelle intense et récurrente et/ou des pulsions sexuelles et/ou des comportements impliquant une activité sexuelle paraphilique pendant au moins six mois. Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e version (DSM V, manuel de psychiatrie qui sert de référence au niveau mondial à tous les psychiatres et autres professionnels de santé) fait ensuite la distinction entre une paraphilie qui entraînerait ou non des conséquences » (source : Dre Justine Merey et CRIAVS Lorraine Psychiatre hospitalier, Centre Psychothérapique de Nancy, tiré de La réponse du psy).

Philippe nous offre son témoignage et nous ouvre la porte de son monde. « Pour moi, le fétichisme, c’est un mode de vie. J’ai longtemps eu honte de ce que je vivais, je n’en parlais pas et je n’en entendais pas parler. Donc, je pensais que j’étais déviant ou malade. En fait, moi, je ne le pensais pas à propos de moi, c’est ma première partenaire sexuelle qui m’a traité de tous les noms lorsque je lui ai révélé mes préférences érotiques. À partir de ce moment-là, je n’en ai plus reparlé. J’ai vécu huit ans avec une femme sans qu’elle ne le sache vraiment, du moins, ça n’a jamais été dit. Je m’organisais tout le temps pour me satisfaire en son absence, je lui achetais des chaussures et je me masturbais avant de les lui donner. Nous n’avions pas beaucoup de relations sexuelles, évidemment. Et un jour, ç’a été trop. Je me mentais, j’étais insatisfait et j’avais surtout l’impression de ne pas vivre ma vie à moi. Je me suis séparé et je suis parti à la recherche d’une communauté. J’ai trouvé sur internet un paquet de gens qui vivent, comme moi, cette divine excitation. J’ai rencontré des femmes qui ne font pas qu’accepter la situation, elles en retirent du plaisir. Avec ma “gang”, la culpabilité est complètement tombée, je mène la vie sexuelle dont j’ai toujours rêvé, je ne suis ni malade ni obsédé. Oui, j’ai besoin de mon fétiche pour jouir, mais qui est-ce que ça dérange ? »