Les secrets sous la peau

Une fillette se plie aux curieuses lubies d’un adolescent troublé ; un homme et une femme changent de corps, mais en gardant leur tête... Place à une plongée originale dans la psyché humaine !

Sa mère n’aura de cesse ensuite de la mettre en garde contre la violence des eaux. Mais au milieu des années 1970, des Parisiens se sont installés au village – le père et son fils. Le jeune Émil est attiré par la fillette, et la réciproque est vraie. L’adolescent la fascine précisément parce qu’il lui fait apprivoiser l’eau.

Ils se voient secrètement, mais au fil du temps, les jeux d’Émil se font de plus en plus violents. Des bêtes sont sacrifiées, puis des bébés. Rosi, qui a grandi, comprend que pour sauver sa peau, elle doit fuir.

Elle arrivera à Montréal et se réfugiera un temps chez les Sœurs grises. Puis elle devient une séduisante femme, atteint la quarantaine et se lie à Laurent, médecin tombé fou amoureux d’elle. Or par une nuit d’abandon total, les corps des amoureux vont s’interchanger.