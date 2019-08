Leylah Annie Fernandez perd sa demi-finale

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a échoué dans sa tentative d’atteindre la finale du tournoi ITF de Vancouver, samedi.

Elle a perdu sa demi-finale contre la Britannique et sixième tête de série, Watson Heather, en deux manches de 7-6 (4) et 6-2. Il s’agissait des premiers sets qu’elle perdait lors de cette compétition.

Lors du premier engagement, la Lavalloise de 16 ans a perdu son service dès le deuxième jeu, mais a cependant été en mesure de reprendre son dû dès que son adversaire a repris les balles. Les deux femmes n’ont plus perdu leur service du reste de la manche. Tirant de l’arrière 3-1 au bris d’égalité, Heather a haussé son niveau de jeu pour revenir de l’arrière et prendre la première manche.

La gagnante a poursuivi sur sa lancée au deuxième set et Fernandez n’a pas été capable de suivre la cadence. Elle a ainsi été brisée à trois reprises, ce qui a, par le fait même, mis fin à sa belle semaine en Colombie-Britannique.

Dans cet affrontement, la dernière Canadienne en lice a placé 62% de ses premières balles de service en jeu et a remporté seulement 63% des jeux disputés dans cette situation. Elle a également commis trois doubles fautes et n’a réussi aucun as.

En finale, Heather se frottera à la gagnante du duel entre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo et la Hongroise Timea Babos.