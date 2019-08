NASCAR: Slayer trop «terrifiant» pour certains

La voiture Chevrolet du pilote J.J. Yeley, un porte-couleurs de Rick Ware Racing en série Monster Energy de NASCAR, n’affichera pas le nom du groupe de musique heavy métal Slayer lors de la course prévue samedi soir à Bristol, au Tennessee.

La nouvelle a été confirmée par l’équipe concernée vendredi. Une collaboration pour une commandite entre l’écurie et la formation musicale avait été scellée en prévision de cette épreuve il y a quelques semaines. Or, il semble que certains n’apprécient guère ce que véhiculent les vétérans de la scène thrash métal.

«Il n’y a pas eu de contrat ou de transaction financière entre les deux parties. Malheureusement, l’image et les opinions de Slayer ne correspondent pas aux nôtres et à celles de nos partenaires de longue date. En tant que propriétaire, je pense qu’il valait mieux renoncer à cette alliance, a commenté Rick Ware dans un communiqué diffusé sur Twitter. Nous espérons le meilleur pour Slayer et souhaitons au groupe et à son public une tournée d’adieu fructueuse.»

Le groupe a pour sa part émis une réaction savoureuse.

«Aujourd’hui, en raison supposément de préoccupations d’autres commanditaires, Slayer s’est fait écarter. Après près de 40 ans, il semble que Slayer demeure plus terrifiant que jamais aux yeux de certains», a-t-il déclaré au réseau ESPN.

Pourtant, le guitariste Kerry King mentionnait récemment que sa formation et l’équipe de Ware partageaient la même manière de voir les choses.

«Le monde des courses de NASCAR et Slayer ont beaucoup en commun. Les deux sont extrêmement rapides, intenses et agressifs. Le logo de Slayer sur la voiture de Rick avec J.J. au volant, je pense qu’il n’y a rien de mieux que cela, avait-il indiqué dans un communiqué précédent. Je suis sûr que les disciples de chacun étant impliqué là-dedans seront totalement attisés par le feu de ces deux entités féroces.»