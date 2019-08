Quoi de neuf chez les spécialisées!

Nous voilà déjà à quelques jours de la rentrée ! C’est du côté des chaînes spécialisées que l’on démarre la saison. Plusieurs nouveautés sont au menu pour nous séduire et obtenir notre abonnement. Voici quelques titres qui ont attiré mon attention.

À nous 2, Canada !

Photo courtoisie

Une série dans laquelle on retrouve le couple Julie Ringuette-Pascal Morrissette – deux grands voyageurs –, qui explore le pays en nous faisant découvrir des coins exceptionnels moins connus ou incontournables avec leur dynamisme et l’humour qu’on leur connaît.

Dès le lundi 19 août 21 h à Évasion

Bienvenue aux touristes

Photo courtoisie

Hugo Girard nous entraîne dans des destinations dont les attractions sont magnifiques, mais peu souvent visitées. Une occasion de faire des découvertes avec un guide qui en a vu d’autres !

Dès le lundi 19 août 22 h à Évasion

Autiste, bientôt majeur

Photo courtoisie

Tout parent ayant un enfant autiste ­s’inquiète pour son avenir. Après 18 ans, les services se retirent. Pourtant, le besoin d’aide est toujours là. L’accessibilité à l’emploi est rare. Pourtant, plusieurs autistes ont des capacités plus qu’étonnantes. Le trouble ne disparaît pas à la majorité. La vie doit continuer et, lorsque possible, elle doit laisser une chance à ces jeunes de se réaliser. Dans cette série, parents et jeunes témoignent. C’est aussi l’occasion pour Charles Lafortune de poursuivre son combat pour le maintien de services et pour ouvrir les consciences.

Dès le mercredi 21 août 19 h 30 à Moi & Cie

Human + Le futur de nos sens

Photo courtoisie

Cette série nous permet de découvrir des avancées technologiques insoupçonnées. À chaque épisode, on rencontre des gens dont la vie a été changée grâce à ces progrès.

Dès le mercredi 21 août 22 h à Explora

L’atelier culinaire

Photo courtoisie

Le chef Chuck Hughes et l’épicurienne Anne-Marie Withenshaw reçoivent chaque semaine des passionnés de bouffe avec lesquels ils cuisineront tout en faisant des découvertes. L’atmosphère se veut conviviale et chaque émission se terminera par un grand rassemblement autour de la table.

Dès le vendredi 23 août 19 h à Zeste

Viens voir mes rénos !

Une compétition réunissant trois équipes que l’on suit dans leurs rénovations pendant trois semaines. Chacune est appelée à juger le travail des autres. Chacune veut obtenir le plus de points et l’attention du juge. Kevin Raphaël est l’animateur.

Dès le vendredi 23 août 19 h à Casa

GTI : Groupe tactique d’intervention

Un rare accès au travail de l’équipe tactique d’intervention de la SQ. Ses membres, dont la formation est particulièrement exigeante, interviennent dans des missions à la fois secrètes et délicates comme des frappes contre des groupes criminels.

Dès le mercredi 28 août 19 h 30 à ­Canal D

Survivre aux soupers de semaine

Photo courtoisie

La chef Caroline McCann et la « mère à boutte » Marie-Ève Piché animent ce magazine culinaire destiné à la famille. On y propose des recettes simples, rapides et nutritives.

Dès le lundi 2 septembre 18 h 30 à Canal Vie

Méchante météo

La météo nous fait beaucoup jaser. On revient ici sur des moments historiques où elle s’est montrée particulièrement capricieuse au Québec, faisant souvent des ravages. Ses victimes reviennent sur les événements dont ils ont été témoins.

Dès le lundi 2 septembre 20 h à Canal D

Belle à ma façon

Photo courtoisie

Grâce à des femmes inspirantes, on aborde ici la beauté sous toutes ses formes. Chantal Lacroix suit un groupe de femmes ayant vécu des épreuves dans leur reconstruction physique et psychologique.

Dès le lundi 2 septembre 20 h, Canal Vie

Les combattants : La relève

Photo courtoisie

Le monde des arts martiaux mixtes au Québec se porte bien. Cette série documentaire suit cinq athlètes dans la préparation de leurs combats, tout en s’attardant à leurs vies personnelles. Un milieu que l’on connaît très peu.

Dès le lundi 2 septembre 21 h à Ztélé

Les héros de la réno

Photo courtoisie

Mathieu Baron et ses acolytes se rendront chaque semaine chez des gens qui pour des raisons souvent hors de leur contrôle, n’ont pu réaliser les travaux de leur maison.

Dès le mardi 3 septembre 21 h à Canal Vie

Rire sans tabous

Photo courtoisie

Jean-François Mercier part à la rencontre de gens victimes de préjugés. Leurs histoires deviendront l’inspiration de numéros d’humour qu’il va créer sur la différence et qu’il présentera par la suite devant public. Une expérience sociale hors de l’ordinaire.

Dès le mercredi 4 septembre 21 h à Ztélé

En rodage

Photo courtoisie

Réal Béland nous donne un accès privilégié au travail des humoristes, alors qu’il les accompagne dans différentes soirées à travers le Québec où leurs nouveaux spectacles sont présentés. Martin Petit, Laurent Paquin et Maxim Martin ont accepté de se prêter au jeu.

Dès le jeudi 5 septembre 19 h 30 à Ztélé

Vies de chiens

Photo courtoisie

L’entraîneur canin Mathieu Lavallée nous ouvre les portes de son centre afin de partager ses trucs pour mieux connaître et éduquer nos chiens, mais aussi pour nous informer sur la santé ou l’alimentation de notre fidèle copain.

Dès le vendredi 6 septembre 19 h 30 à Explora

Distorsion

Photo courtoisie

Avis aux amateurs d’histoires étranges, vous serez servis. Ici, deux passionnés du web et des technologies nous font découvrir ses méandres : le dark web, la conspiration, le paranormal. Ils vont dénicher des cas insolites.

Dès le mercredi 25 septembre 20 h 30 à Moi & Cie

Mont Tétons : un guide de survie

Photo courtoisie

La comédienne Anick Lemay a fait preuve d’une grande humilité et de beaucoup d’autodérision dans son combat contre le cancer du sein. En mettant des mots avec courage et aplomb sur sa maladie et tout ce qui en découle, elle nous a touchés, mais s’est révélée aussi une formidable autrice. Elle nous propose ici un documentaire dans lequel elle accompagne cinq femmes atteintes du cancer du sein à un stade différent.

Lundi 30 septembre 19 h à Moi & Cie

Une garderie pour tous

Photo courtoisie

Cette série nous ouvre les portes de la Garderie Papillon, dont les enfants ­s’inscrivent dans toute la beauté de la diversité, sans discrimination.

Dès le jeudi 17 octobre 21 h, Canal Vie

Un safari près de chez nous

Photo courtoisie

Les émissions animalières ont la cote. Cette série documentaire nous donne rendez-vous au Parc Safari, lequel a été fondé il y a 50 ans et qui abrite plus de 500 pensionnaires. L’équipe nous permet de la suivre dans son quotidien.

Dès le jeudi 17 octobre 21 h 30 à Canal vie

Dave Morissette – Les vrais héros

Photo courtoisie

Dave Morissette a un côté spirituel qu’on lui découvre. Après Compostelle, il entreprend ici un retour aux sources sur son vélo, de la Rive-Sud de Montréal où il vit jusqu’à Baie-Comeau d’où il vient. Son chemin l’amènera à rencontrer des gens inspirants qui s’inscrivent dans sa démarche pour toujours être une meilleure personne.

Dès le mercredi 30 octobre 19 h 30 à Moi & Cie

Mais pourquoi ?

Photo courtoisie

Ce show fait déjà jaser puisque Maripier Morin a été surprise lors du tournage d’un épisode sur le fitness. Chaque épisode sera une immersion dans un domaine que l’animatrice tentera de percer. Il y sera question d’argent, de jeux vidéo, de nudité. Sans censure.

Dès le mercredi 30 octobre 21 h à Ztélé

Tout simplement country

Photo courtoisie

Guylaine Tanguay anime cette véritable fête de la musique country enregistrée en Nouvelle-Écosse dans laquelle elle accueille des artistes de tout acabit, qui se laissent porter par ce style plus populaire que jamais. Zachary Richard, Étienne Dupuis, Annie Blanchard et Wilfred LeBouthillier y seront.

Dès le jeudi 5 décembre 20 h à Artv