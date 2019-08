Remparts : Teleguine choisit de rester aux États-Unis

L’opération charme envers la famille de l’Américain Alexander Teleguine s’est transformée en un coup d’épée dans l’eau pour un deuxième camp d’entraînement de suite chez les Remparts de Québec.

Même si Patrick Roy a usé de ses plus grandes techniques de séduction pour convaincre le clan du talentueux attaquant de 16 ans (il aura 17 en septembre) de faire le saut dans la LHJMQ, Teleguine retournera jouer avec Thayer Academy cette saison, une école préparatoire dans le Massachusetts. Il avait été l’un des joueurs les plus dominants durant les deux premières journées du camp.

«J’ai eu une bonne discussion avec son père et avec le jeune. Il veut faire une autre saison dans son prep school, et l’an prochain, il verra où il est rendu. Il y en a une, ouverture, mais le plan A est de jouer dans un collège américain. L’an prochain, s’il vient au camp, c’est parce qu’il reste et on a été clair là-dessus», a assuré le grand patron des opérations hockey des Remparts à l’issue du troisième match intra-équipe au Pavillon de la Jeunesse, samedi après-midi.

S’étant engagé à évoluer avec l’Université Northeastern à compter du calendrier 2021-2022, Teleguine avait été choisi en 10e ronde par la formation québécoise en 2018.

Emballé

À la veille d’un premier rendez-vous préparatoire contre l’Océanic à Rimouski où seulement trois membres de l’édition précédente seront en uniforme (Rodzinski, Gabriel Montreuil et Aleksei Sergeev), Roy s’est réjoui par le jeu du group depuis le début de la semaine.

«Je suis pas mal emballé par ce que j’ai vu. J’ai aimé le jeu qu’on a amené et l’intensité, l’exécution. C’est un des bons camps d’entrainement que j’ai vus depuis que je suis dans le junior. Je trouvais qu’il y avait de la profondeur. Tout commence à prendre sa place. Avec les départs de [James] Malatesta et Teleguine, ça ouvre la porte à d’autres pour se faire une place», a souligné l’entraîneur-chef et directeur général.

Sélectionnés en première ronde lors du dernier repêchage, les attaquants Nathan Gaucher et Jacob Melanson feront leurs débuts dimanche après-midi au Colisée Financière Sun Life. Le Japonais Yu Sato sera aussi de cette saucette dans le Bas-du-Fleuve. D’autres jeunes bataillant pour un poste à l’avant, dont Tristan Gagné et Félix Bédard, tenteront de leur côté de continuer à bien paraître aux yeux de Roy. Âgés respectivement de 17 et 16 ans, les gardiens Thomas Boucher et Emerick Despatie seront testés dans le but d’obtenir le droit de seconder le titulaire Carmine-Anthony Pagliarulo.

«On ne regarde pas juste les buts qu’ils donnent. Le poste d’auxiliaire va se jouer entre les deux. On va essayer de statuer assez rapidement à ce niveau», a confié Roy.

Des coupes

Huit joueurs ont fait partie de la première vague de retranchements. Du lot, on note le vétéran Samuel Dickner dont le sort était pratiquement connu à l’avance avec les casiers de 20 ans occupés par Félix Bibeau, Pier-Olivier Lacombe et Darien Kielb.