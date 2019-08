Trafic et travaux sur Sainte-Catherine

Photo Pierre-Paul Poulin

CHEZ BLUMENTHAL

En 1910, on voit apparaître un bel édifice à la mode des gratte-ciel de Chicago, tout orné de céramiques blanches, au coin de la rue Balmoral. Il est destiné à accueillir l’entreprise J.H. Blumenthal & Sons, des détaillants de vêtements et costumes surtout masculins, en affaires depuis 1867 avec le slogan « de bons vêtements, rien d’autre ». Dans l’après-guerre, les choses changent : on y trouvera une épicerie Steinberg ! En 1964, le rez-de-chaussée est occupé par le snack-bar Regent et des bureaux de la banque Toronto Dominion, mais tout le reste de l’édifice garde sa fonction ancienne en abritant des importateurs de tissus et de draperies ainsi que des manufacturiers de boutons ou de vêtements. On y trouve même des marchands de fourrures ! De nos jours, l’édifice accueille la maison du jazz et la salle de spectacle L’Astral, entre autres.

VOIRIE, ASPHALTE ET CONSTRUCTION

La circulation des grosses cylindrées est ralentie sur Sainte-Catherine à hauteur du grand magasin Woodhouse, près de la rue Saint-Urbain, en ce beau vendredi d’octobre. Comme quoi les travaux de réfection du revêtement sont un classique montréalais ! Le rouleau vient tout juste d’aplatir le macadam : les ouvriers pourront bientôt retirer les barrières, ancêtres des cônes orange. Sainte-Catherine, dont les voies vont alors dans les deux directions, retrouvera sa fluidité habituelle. Mais le secteur n’est pas au bout des travaux qui vont le transformer dans les années qui viennent. Juste au-delà de Woodhouse, on a récemment démoli les édifices qui bordaient le côté nord la rue jusqu’à l’édifice Blumenthal. La toute nouvelle Place des Arts, inaugurée en septembre 1963, fêtera bientôt sa première année d’existence. Elle est pour l’instant encore la seule salle de l’ensemble qu’on connaît aujourd’hui. Le second édifice, inauguré en 1967, accueillera entre autres le théâtre Maisonneuve. Quant au Complexe Desjardins, il ne sera complété qu’en 1976.

LA PLUME ROUGE, ORGANISME DE CHARITÉ MONTRÉALAIS